POL-PDLU: Speyer - Randalierer in Polizeigewahrsam genommen

Speyer (ots)

Am Montagmorgen, gegen 07:30 Uhr, randalierte ein 38-jähriger Mann vor einem Supermarkt in der Maximilianstraße. Beim Eintreffen der Polizei konnte der Mann zunächst nicht mehr angetroffen werden. Gegen 11:30 Uhr fiel derselbe Mann erneut auf, indem er im Gebäude des Hauptbahnhofs Passanten anpöbelte und lautstark herumschrie. Ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen, außerdem wurde ihm die polizeiliche Ingewahrsamnahme angedroht. Eine halbe Stunde später geriet der 38-Jährige in der Bahnhofstraße mit einem 60-jährigen Mann in Streit. Im Rahmen dessen schlug der 38-Jährige den 60-Jährigen auf den Arm und spuckte diesen an. Der stark alkoholisierte 38-Jährige konnte am Postplatz laut herumschreiend angetroffen werden. Anschließend wurde der Mann gefesselt und dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen einer Körperverletzung eingeleitet.

