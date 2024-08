Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Deutschlandpremiere: Erstes Notfallinformationsradio geht am bundesweiten Warntag am 12. September in Mülheim an der Ruhr in Betrieb

Mülheim an der Ruhr (ots)

Mülheim, 27. August 2024 - Am kommenden bundesweiten Warntag am 12. September wird in Mülheim an der Ruhr eine besondere Premiere gefeiert: Das neu eingerichtete Notfallinformationsradio der Feuerwehr geht mit einer Sondergenehmigung der Bundesnetzagentur an den Start.

Dazu wird live ab 6 Uhr morgens aus einem eigens dafür vorgehaltenen Sendestudio auf der Hauptfeuerwache in Mülheim über einen autarken feuerwehreigenen Sender im Stadtgebiet Mülheim gesendet.

Bis ca. 12 Uhr soll dieser Live-Test mit vollwertigem und themenspezifischem Radioprogramm erfolgen. Der Test dient dazu, im Falle einer Notlage Gewissheit über die Funktion und die Einsatzbereitschaft der Sendetechnik zu haben und trainiert die Abläufe der Akteure.

Das Notfallinformationsradio ist mit modernster Technik ausgestattet und ermöglicht eine gezielte Information der Bevölkerung im Krisen- und Katastrophenfall. So kann im Ernstfall schnell und effektiv über lokalspezifische Gefahren informiert und Verhaltensanweisungen gegeben werden.

Das Ganze ist ein Gemeinschaftsprojekt mit dem örtlichen Lokalfunk und sendet daher auf den bekannten Radiofrequenzen von Radio Mülheim mit den bekannten Stimmen des Redaktionsteams.

Das Mülheimer Notfallradio ist somit Vorreiter mit dieser Idee und stößt auf großes überregionales Interesse bei anderen Katastrophenschutzbehörden.

Auch eine interkommunale Zusammenarbeit mit Oberhausen ist geplant, sodass künftig die Bürgerinnen und Bürger beider Städte mit individuellen Informationen aus ihren Städten versorgt werden können.

