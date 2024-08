Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Unfall auf der A 40

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Gestern am 25.08.2024 um 18.55 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr über einen Unfall auf der BAB 40 in Fahrtrichtung Essen informiert. Hier war ein Pkw aus ungeklärter Ursache in die Böschung geraten und zwei der fünf Insassen konnten sich nicht eigenständig aus dem Auto befreien. Die Feuerwehr rückte zu diesem Einsatz mit dem Rüstzug und zwei Führungsfahrzeugen von der Feuerwache Broich aus. An der Einsatzstelle leistete ein zufällig anwesender Arzt und ein Feuerwehrmann der Feuerwehr Essen erste Hilfe und betreuten die Verunfallten. Durch die Feuerwehr Mülheim wurde die Einsatzstelle abgesichert, die medizinische Versorgung und die Personenrettung übernommen. Zur Rettung der eingeschlossenen Personen wurde technisches Gerät wie Motorkettensäge und Hydraulische Rettungsgeräte eingesetzt. Am Unfall war offenbar noch ein weiteres Fahrzeug mit zwei Insassen beteiligt. Die Insassen mussten ebenfalls betreut werden. Nach der Befreiung und Sichtung gab es insgesamt vier leicht verletzte Personen. Zur weiteren Kontrolle wurden zwei in ein Mülheimer Krankenhaus gefahren und zwei in ein Essener Krankenhaus. Die Autobahn-Polizei hatte die Absicherung, Unfallaufnahme und Verkehrslenkung übernommen. Der Verkehr wurde einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Das verunfallte Fahrzeug war nicht fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Einsatz war für die Feuerwehr nach ca.1 Stunde abgeschlossen. DHa

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell