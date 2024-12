Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht - Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Waldsee (ots)

Am Montagvormittag gegen 11:00 Uhr befuhr die später ermittelte 64-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Neuhofener Straße. Hierbei kollidierte sie mit einem geparkten PKW am Straßenrand und fuhr weiter in die Ludwigstraße. Auch hier streifte sie beim Vorbeifahren einen geparkten PKW und fuhr ebenfalls weiter. Durch Ermittlungen der Polizei konnte die 64-jährige als Unfallverursacherin ermittelt werden.

