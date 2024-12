Feuerwehr Essen

FW-E: Brand einer Waschmaschine in Essen-Kupferdreh

Essen-Kupferdreh, Kupferdreher Straße, 10.12.2024, 14:13 Uhr (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Essen um 14:13 Uhr zu einem Kellerbrand in die Kupferdreher Straße in Essen-Kupferdreh alarmiert. Die Einsatzstelle befand sich in unmittelbarer Nähe der Feuerwache Kupferdreh, sodass die ersten Kräfte der Feuerwehr innerhalb kürzester Zeit vor Ort waren.

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller des betroffenen Wohnhauses festgestellt. Sofort wurde das Gebäude geräumt und der Treppenraum kontrolliert. Anschließend gingen die Kräfte zur Brandbekämpfung in den Keller vor.

Die Brandursache konnte schnell lokalisiert werden: Eine Waschmaschine hatte Feuer gefangen. Diese wurde von der Feuerwehr ins Freie gebracht und dort vollständig abgelöscht. Anschließend belüftete die Feuerwehr das Gebäude, um den Brandrauch aus dem Gebäude zu entfernen. Es wurden keine Personen verletzt.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Kupferdreher Straße in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Linien 141 und 177 der Ruhrbahn waren von der Sperrung betroffen und mussten ihren Betrieb unterbrechen. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Im Einsatz waren zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Essen, der Führungsdienst, Sonderfahrzeuge der Feuerwache Mitte sowie der Rettungsdienst der Stadt Essen. Der Einsatz dauerte insgesamt etwa eine Stunde.

