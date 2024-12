Feuerwehr Essen

FW-E: Zwei parallele Brandereignisse im Essener Norden - keine Verletzten

Essen-Bergeborbeck, Sulterkamp, 03.12.2024, 18:07 Uhr (ots)

Am Dienstagabend, dem 03.12.2024, kam es im Essener Norden fast zeitgleich zu zwei gemeldeten Brandereignissen, bei denen eine große Anzahl an Einsatzfahrzeugen eingesetzt wurden.

Um 18:07 Uhr wurde der Leitstelle der Essener Feuerwehr der Brand einer großen Halle in einem Kfz-Gewerbebetrieb am Sulterkamp in Essen-Bergeborbeck gemeldet. Aufgrund der bestätigten Feuermeldung wurden umgehend Einsatzkräfte der Feuerwachen Stadthafen, Altenessen, Borbeck und Stadtmitte alarmiert, um den Brand zu bekämpfen. Beim Eintreffen des ersten Löschfahrzeuges war eine starke Rauchentwicklung aus der Halle zu sehen, es roch verbrannt und auf der Rückseite der 40 mal 20 Meter großen Halle schlugen die Flammen aus einem Anbau, in dem die Abluftanlage einer Lackierkabine verbaut war. Sofort wurden mehrere Trupps unter Atemschutz eingesetzt, die die Halle auf Personen kontrollierten und einen Löschangriff vorbereiteten. Mit zwei handgeführten Strahlrohren gelang es den Einsatzkräften, den Brand in dem Anbau schnell unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen des Brandes auf die Halle erfolgreich zu verhindern. Aus dem auf der anderen Seite der Halle angebauten Verwaltungstrakt wurden mehrere Mitarbeitende des Unternehmens durch die Feuerwehr ins Freie geführt. Diese blieben alle unverletzt.

Zur Kontrolle des Hallendachs wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht und dieses mithilfe der Wärmebildkamera nach Glutnestern abgesucht. Glücklicherweise war das Brandereignis auf den Anbau beschränkt.

Anschließend musste die mit Brandrauch gefüllte Halle entraucht werden. Dazu setzte die Einsatzleitung über einen längeren Zeitraum mehrere Hochleistungslüfter ein.

Nach rund eineinhalb Stunden konnten die Maßnahmen der Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Die Straße Sulterkamp war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.

Fast zeitgleich, um 18:22 Uhr, meldeten Anrufende über den Notruf 112, dass sie eine unklare Rauchentwicklung aus der alten Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Essen-Schonnebeck bemerkten. Die Leitstelle alarmierte daraufhin Einsatzkräfte der Feuerwachen Kray, Stadtmitte, Rüttenscheid sowie die Freiwillige Feuerwehr Essen-Katernberg zur gemeldeten Einsatzstelle.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es aus einem verlassenen, rund 100 Quadratmeter großen Gebäude der alten Schule qualmte. Die Einsatzleitung setzte sofort einen Trupp unter Atemschutz mit einem handgeführten Strahlrohr ein, der das Gebäude absuchen und den Brand bekämpfen sollte. Die Ursache für die Rauchentwicklung war schnell gefunden. Es brannte Unrat im Inneren des Gebäudes. Dieser wurde zügig abgelöscht und das Gebäude anschließend entraucht. Personen sind auch hier glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen.

Nach rund 60 Minuten wurde der Einsatz der Feuerwehr beendet. Wie es zu dem Brand kommen konnte, wird jetzt durch die Polizei Essen ermittelt.

Insgesamt waren knapp 80 Einsatzkräfte mit rund zwanzig Fahrzeugen zu den beiden gemeldeten Einsatzstellen alarmiert.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell