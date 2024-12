Feuerwehr Essen

FW-E: Brennender Pkw auf der A 52 - Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Ratingen

Essen, Bundesautobahn 52, 01.12.2024, 02:30 Uhr (ots)

In der vergangenen Nacht wurde die Essener Feuerwehr um 02:30 Uhr auf die Bundesautobahn 52 in Höhe der Anschlussstelle Essen-Kettwig alarmiert. Vor Ort war ein Pkw der Marke VW während der Fahrt in Brand geraten. Da die gemeldete Einsatzstelle auf der Grenze der Zuständigkeiten der Feuerwehr Ratingen und der Feuerwehr Essen lag, wurden zeitgleich beide Feuerwehren alarmiert.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Pkw bereits in Vollbrand. Die Personen hatten das Fahrzeug bereits verlassen und wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Kurz nacheinander erreichten beide Feuerwehren die Einsatzstelle, stimmten sich ab und setzten je einen Trupp unter Atemschutz ein. Mit zwei handgeführten Strahlrohren konnte der Brand schnell abgelöscht werden. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.

Für die Dauer des Einsatzes war die Bundesautobahn 52 in Fahrtrichtung Bochum voll gesperrt. Die Autobahnpolizei sicherte die Einsatzstelle ab und nahm anschließend die Ermittlungen auf.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen für rund 45 Minuten im Einsatz. Die Feuerwehr Ratingen war ebenfalls mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort.

