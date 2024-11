Feuerwehr Essen

FW-E: Wohnung in Vollbrand - Menschenrettung über Drehleiter

Essen-Frohnhausen,Meißener Straße, 29.11.2024, 23:07 Uhr (ots)

Gestern Nacht, am 29.11.2024, wurde die Feuerwehr Essen um 23:07 Uhr über einen Brand im siebten Obergeschoss eines Wohngebäudes an der Meißener Straße in Essen-Frohnhausen informiert. Umgehend entsandte die Leitstelle der Feuerwehr zwei Löschzüge, Sonderfahrzeuge, den Einsatzführungsdienst sowie mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes zu der gemeldeten Adresse.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte machte sich eine Person im siebten Obergeschoss eines großen Mehrfamilienhauses am Fenster bemerkbar. Durch den ausgebrochenen Brand in der Nachbarwohnung konnte er das Gebäude nicht mehr selbstständig über den Treppenraum verlassen. Aus der Brandwohnung schlugen bereits die Flammen aus dem Fenster.

Umgehend wurde eine Menschenrettung über die Drehleiter eingeleitet. Dazu wurde eine Drehleiter auf der Meißener Straße und eine weitere Auto der A40 in Stellung gebracht. Parallel dazu sind mehrere Trupps unter Atemschutz über den Treppenraum zur Brandbekämpfung und Menschenrettung in die Brandwohnung vorgegangen. Das Feuer konnte mit zwei handgeführten Strahlrohren unter Kontrolle gebracht werden.

Der Bewohner der Brandwohnung befand sich zum Zeitpunkt des Brandereignisses glücklicherweise nicht in seiner Wohnung. Die über die Drehleiter gerettete Person aus der Nachbarwohnung wurde nach rettungsdienstlicher Versorgung in ein Essener Krankenhaus transportiert.

Die betroffene Wohnung im siebten Obergeschoss brannte vollständig aus und ist nicht mehr bewohnbar. Insgesamt zwei Personen wurden durch die Stadt Essen anderweitig untergebracht.

Auf Grund der Lage des Gebäudes, unmittelbar an der Bundesautobahn 40, musste diese zeitweise durch die Polizei gesperrt werden. Um die Rückseite des Gebäudes erreichen zu können, wurde eine Drehleiter auf der gesperrten Autobahn in Stellung gebracht.

Die Kräfte der Feuerwachen Borbeck und Rüttenscheid, der Einsatzführungsdienst, die Sonderfahrzeuge sowie die eingesetzten Rettungsmittel und die Freiwillige Feuerwehr Essen-Borbeck waren für rund zwei Stunden im Einsatz.

