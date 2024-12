FW-E: Rauchentwicklung in U-Bahnhaltestelle Berliner Platz - Zwei Mitarbeiter verletzt

Feuerwehr Essen

Rauchentwicklung in U-Bahnhaltestelle Berliner Platz - Zwei Mitarbeiter verletzt

Essen-Stadtmitte, Berliner Platz, 01.12.2024, 15:37 Uhr (ots)

Heute Nachmittag gegen 15.37 Uhr wurde der Feuerwehr Essen eine starke Rauchentwicklung im Bereich der U-Bahn-Haltestelle Berliner Platz gemeldet. Zwei Mitarbeiter der Ruhrbahn wurden durch die Rauchgase verletzt.

Ein Fahrer der Linie U17 bemerkte während der Fahrt eine leichte Rauchentwicklung an seinem Zug. Er evakuierte sofort die Fahrgäste an der Haltestelle Gemarkenplatz und lenkte die Bahn anschließend auf ein Abstellgleis im Bereich der Haltestelle Berliner Platz. Dort nahm die Rauchentwicklung deutlich zu, sodass der Fahrer und ein weiterer Mitarbeiter der Ruhrbahn durch Rauchgase verletzt wurden.

Die Feuerwehr rückte mit rund 40 Einsatzkräften an und ging über mehrere Zugänge in die U-Bahn-Haltestelle vor. Der betroffene Bereich wurde zügig geräumt. Die Erkundung ergab, dass kein offenes Feuer ausgebrochen war und die Rauchentwicklung auf einen technischen Defekt an der U-Bahn zurückzuführen war. Zur Entrauchung der Station setzte die Feuerwehr fünf Hochleistungslüfter ein. Die beiden Arbeiter wurden vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus transportiert.

Während der Lüftungsmaßnahmen wurden die Linien U11 und U17 umgeleitet. Für andere Linien entfiel der Halt an der Haltestelle Berliner Platz.

Die Feuerwehr Essen war mit Kräften der Feuerwachen Stadtmitte und Borbeck, dem Führungsdienst, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Mitte sowie dem Rettungsdienst zwei Stunden im Einsatz.

