Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aggressive Brüder

Gera (ots)

Am Sonntagmorgen hielten zwei Brüder aus Gera die Beamten des Inspektionsdienst auf Trab. Zunächst verhielten sie sich in einem Lokal in der Innenstadt ungebührlich. Der mehrfachen Aufforderung den Club zu verlassen, kamen die Beiden nicht nach und wurden durch die Security-Mitarbeiter herausgeleitet. Dies missfiel dem jüngeren Bruder so sehr, dass er einen Mitarbeiter der Sicherheitskräfte mit Schlägen attackierte und eine Getränkedose nach diesem warf. Weiterhin schlug er vor Wut gegen eine Scheibe eines neben dem Lokal befindlichen Friseurgeschäftes, welche stark beschädigt wurde. Die Brüder waren derart aggressiv, dass sich die Sicherheitsmitarbeiter diese nur mit Hilfe eines Tierabwehrsprays erwehren konnten. Die gerufenen Polizisten nahmen entsprechende Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung auf und erteilten den Schlägern einen Platzverweis. Etwa eine halbe Stunde später gerieten die Verwiesenen mit drei weiteren unbekannten Männer auf dem Heimweg aneinander und es kam erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen allen Beteiligten. Hierbei wurden die Brüder leicht verletzt. Nach einer erneuten Anzeigenaufnahme durch due Geraer Polizei, wurden die Beiden zur weiteren Behandlung in das SRH-Klinikum verbracht. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell