LPI-G: Roller demoliert

Am Freitagabend gegen 18.00 Uhr wurde in der Greizer Rudolph-Breitscheid-Straße ein Renault von der Polizei angehalten und kontrolliert. Ein Drogentest ergab, dass der 19-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Der Fahranfänger muss mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

