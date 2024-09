Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Randalierer zerstören Pkw am Kaufland Zeulenroda

Zeulenroda (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag, im Zeitraum von 1.30 Uhr bis 4.00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Zeulenrodaer Kauflandes ein Pkw Citroen komplett zerstört. Unbekannte zerschlugen in ihrer Zerstörungswut sämtliche Scheiben des abgestellten Kleinwagens. Anschließend brachen sie das Fahrzeug auf und verbogen Motorhaube und Türen. Es gelang den Randalierern nicht, den Wagen zu starten und zu entwenden. Der Citroen wurde im Anschluss verkehrsgefährdend in die Einfahrt des Kauflandmarktes geschoben. Die Polizei Greiz ermittelt in alle Richtungen. Hinweise zu den Tätern werden unter 03661/6210, Aktenzeichen: ST/024059/2024 entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell