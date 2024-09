Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verbotene Parolen und Beleidigungen

Gera (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer Lokalität in der Innenstadt von Gera zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Hierbei wurde eine 29-Jährige von einer Gruppe junger Männer mehrfach beleidigt. Kurz bevor die Situation eskalierte, trafen die hinzugerufenen Beamten des Inspektionsdienstes Gera ein und konnten die Aggressoren im Nahbereich feststellen. Hierbei zeigten sich die Personen äußerst uneinsichtig und provozierten und bedrohten die Polizisten. Erst nach mehreren Aufforderungen und der Androhung sowie Anwendung von unmittelbaren Zwang konnten die Täter den polizeilichen Maßnahmen zugeführt werden. Wie sich im Rahmen der Anzeigenaufnahme herausstellte, riefen die Männer beim Verlassen des Lokals laut und mehrfach verfassungsfeindliche Parolen. Sie erhielten einen Platzverweis und traten die Heimreise mit mehreren Anzeigen im Gepäck an. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell