POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle und Einbruch sowie Sachbeschädigung an Bäumen

Aalen (ots) - Aalen: Einbrüche in Wohnhäuser Der Polizei wurden am Sonntag zwei Einbrüche in Wohnhäuser in der Saarstraße gemeldet. Zwischen Samstag, 10 Uhr und Sonntag, 19:40 Uhr, verschafften sich die Einbrecher über eine Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen und entwendete einen Teil ...

mehr