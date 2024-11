Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in mehrere Autos

Erfurt (ots)

Ein Dieb hatte es im Erfurter Süden in der Nacht zu Donnerstag gleich auf mehrere Autos abgesehen. In der Scharnhorststraße hatte der Unbekannte zunächst ein Fenster eines Mitsubishis eingeschlagen. Aus diesem stahl er einen Handstaubsauer und Süßigkeiten. Unweit entfernt standen ein Skoda sowie ein BMW. Auch hier zerstörte der Unbekannt jeweils eine Fensterscheibe, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Dort fand er mehrere Zigarettenschachteln im Wert von etwa 40 Euro. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung und hinterließ einen Schaden von etwa 4.000 Euro an den Fahrzeugen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (SE)

