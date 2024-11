POL-LB: Marbach am Neckar - Weitere Einbrüche im Stadtgebiet

Ludwigsburg (ots) - Am Samstag zwischen 13:30 Uhr und 19:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus im Ortsteil Sand. Die Täter gelangten über die Terrassentüre in das Objekt und entwendeten Bargeld und Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zur Täterschaft dauern an. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen nimmt sachdienliche Hinweise telefonisch ...

