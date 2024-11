Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend im Zeitraum von 18:45 Uhr bis 23:17 Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft durch Aufhebeln der Terrassentür im Erdgeschoss gewaltsam Zugang zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Wohngebiet in nördlicher Randlage von Kornwestheim. Anschließend wurden mehrere Zimmer durchsucht und diverse Wertgegenstände entwendet, ehe die Täterschaft auf selbigem Weg die Örtlichkeit wieder verließ. Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt sachdienliche Hinweise telefonisch unter 07154 1313-0 oder per Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen und bittet Zeugen, die im entsprechenden Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich zu melden.

