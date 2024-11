Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Betrunkener Pkw-Lenker geflüchtet und verunfallt

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein 29-Jähriger Anwohnern zunächst durch mehrere Ordnungsstörungen in Oberstenfeld auffiel und anschließend in seinen Pkw BMW 5er stieg und davonfuhr, konnte dieser kurze Zeit später durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Marbach angetroffen werden. Nachdem er sich der Kontrolle kurzzeitig entzog, indem er mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtete, konnte der Pkw durch die Streifenbesatzung verunfallt im Hasenbach festgestellt werden. Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit in Verbindung mit einer deutlichen Alkoholisierung war der 29-Jährige von der Kreuzstraße kommend an der Einmündung zur Lichtenberger Straße nach links von der Fahrbahn abgekommen, durchbrach das dortige Brückengeländer und kam im Bachbett in Unfallendstellung. Der Pkw-Lenker wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Weiterhin waren eine Blutentnahme, die Entziehung seiner Fahrerlaubnis und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs die Folge. Vor Ort konnte weiterhin ein leicht verletzter 35-Jähriger festgestellt werden. Ob dieser Beifahrer war oder sich als Ersthelfer ins Bachbett hinab begeben hat ist bislang noch unklar. Insgesamt waren zwischenzeitlich fünf Streifenwagenbesatzungen der Polizei im Einsatz. Ebenso waren Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz. Der BMW, an welchem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste durch ein Abschleppunternehmen mittels Kran geborgen werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizeiinspektion.

