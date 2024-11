Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (22.11.2024) zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr verschafften sich bislang noch unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Ortsteil Kleinsachsenheim. Im Objekt wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand diverse Schränke und Schubladen durchsucht und daraus Wertgegenstände entwendet, deren Wert derzeit sich nicht näher beziffert lässt. Darüber hinaus entstand an zwei Fenstern ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder im entsprechenden Zeitraum etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Vaihingen/Enz unter Tel.: 07042/9410 oder per Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell