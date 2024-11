Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Einbruch in ehemaliges landwirtschaftliches Haus

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag zwischen 18:15 Uhr und 22:00 Uhr ereignete sich in Großbottwar ein Einbruch in ein ehemaliges landwirtschaftliches Haus. Der bislang unbekannten Täterschaft gelang es, ein Fenster aufzuhebeln und so das Gebäude zu betreten. Der oder die Täter erbeuteten eine dreistellige Summe Bargeld. Die Ermittlungen zur Täterschaft dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell