Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen kam es am Freitagabend gegen 22:00 Uhr auf der Schwieberdinger Straße. Die 42-jährige Fahrerin eines Skoda befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Linken der beiden Fahrspuren in Fahrtrichtung Innenstadt, als ihr ein 29-jähriger Kia-Lenker aus bislang ungeklärter Ursache auf ihrer Fahrspur entgegen kam. In der Folge kam es zu einem frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch sowohl die beiden Fahrzeuglenker als auch die 17-jährige Beifahrerin im Skoda leicht verletzt wurden. Die Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 35.000 Euro.

