Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschter E-Scooter-Fahrer gestoppt

Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Freitag stoppte die Polizei in Sömmerda einen berauschten E-Scooter-Fahrer. Der 33-Jährige war mit dem Gefährt gegen 01:30 Uhr in der Kölledaer Straße unterwegs gewesen, als er in das Visier der Beamten geriet. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle zeigte der Drogenvortest ein positives Ergebnis an. Somit war die Fahrt für den Mann beendet und er musste für eine Blutprobe mit ins Krankenhaus kommen. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro eingeleitet. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell