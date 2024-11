Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Gartenlaube

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein Einbrecher hatte es in den vergangenen Tagen auf eine Gartenlaube im Landkreis Sömmerda abgesehen. Der Unbekannte brach die Tür zu einem Gartengrundstück in Schallenburg auf. Anschließend schlug er ein Fenster der Tür zur Gartenlaube ein und gelangte ins Innere. Dort fand er ein paar Dachplatten aus Blech sowie einen Imkeranzug und eine Wabenzange. Mit seiner Beute im Wert von 1.000 Euro flüchtete er in unbekannte Richtung. Als der Eigentümer zu seinem Gartengrundstück zurückkehrte, bemerkte er den Einbruch und verständigte die Polizei. Diese ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

