BPOL NRW: In der Toilettenanlage gefilmt - Bundespolizei ermittelt gegen 22-Jährigen

Gelsenkirchen - Braunschweig - Mindelheim (ots)

In der Nacht zu Dienstag (30. Juli) soll ein Mann in einer Toilettenanlage im Hauptbahnhof Gelsenkirchen Bildaufnahmen eines 29-Jährigen gefertigt haben. Bundespolizisten stellten den Tatverdächtigen und sicherten sein Smartphone.

Gegen 1:50 Uhr kontaktierte ein junger Mann die Bundespolizei am Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Dieser befand sich zuvor in der Toilettenanlage im Bahnhofsgebäude. Während sich der Mann aus Braunschweig in einer der Kabinen befand, wurde er auf eine Beschädigung an der Trennwand zur Nebenkabine aufmerksam. In dieser befand sich ein kleines Loch, durch welches augenscheinlich mit einer Handykamera hindurch gefilmt wurde. Nachdem der deutsche Staatsbürger die Sanitäranlage verlassen hatte, kontaktierte er umgehend die Bundespolizei und wartete vor dem Eingangsbereich, um den Beamten den genauen Aufenthaltsort des Tatverdächtigen mitzuteilen.

Nach Aufforderung der Einsatzkräfte trat der 22-Jährige aus der Toilettenkabine heraus. Nachdem die Beamten ihn mit dem Sachverhalt konfrontierten, machte dieser von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Die Polizisten stellten das Smartphone des Deutschen (22) als Beweismittel sicher, worauf dieser sichtlich nervös reagierte.

Unterdessen wurde eine Videoauswertung der Überwachungskameras am Eingangsbereich der Toilettenanlage durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann aus Mindelheim sich bereits um 00:35 Uhr in die Toilettenanlage begab. Aufgrund der großen Zeitspanne ist nicht auszuschließen, dass er weitere Aufnahmen anderer Personen gefertigt hat.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten ein.

