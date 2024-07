BPOL NRW: Mit Falschgeld bezahlt - Bundespolizei nimmt 67-Jährigen fest

Dortmund (ots) - Am gestrigen Mittag (30. Juli) vollstreckten Bundespolizisten einen Haftbefehl gegen einen Mann am Dortmunder Hauptbahnhof. Dieser wies die Beamten aus eigenem Antrieb heraus auf einen möglichen Haftbefehl hin. Gegen 11:40 Uhr suchte ein 34-Jähriger die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund auf. Der türkische Staatsbürger gab gegenüber den ...

mehr