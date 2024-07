Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 42-Jährigen am Flughafen Niederrhein

Bild-Infos

Download

Kleve - Weeze (ots)

Am Dienstagvormittag, 30. Juli 2024 um 10:00 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze einen 42-jährigen Niederländer im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Marrakesch. Zur Kontrolle legte der Reisende seinen gültigen niederländischen Reisepass vor. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Mann durch die belgischen Behörden mit einem internationalen Auslieferungshaftbefehl wegen Wirtschaftskriminalität gesucht wird. Der Niederländer wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf hat daraufhin die Festhalteanordnung erlassen. Nach Abschluss der polizeilichen auf der Dienstelle hat die Bundespolizei den Gesuchten der Wachtmeisterei beim Amtsgericht in Geldern übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell