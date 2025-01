Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Warnhinweis vor neuer Betrugsmasche, Bus von Poller aufgebockt, Unfall mit mehreren Verletzten, Diebstahl aus Pkw geklärt

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Linienbus von Poller aufgebockt

Zu einem nicht alltäglichen Vorfall ist es am Mittwochnachmittag beim Marktplatz in Bad Urach gekommen. Gegen 15.45 Uhr befuhr ein Omnibus der Linie 108 seine reguläre Strecke von der Wilhelmstraße über den Marktplatz. Beim Überfahren eines im Boden versenkten Pollers fuhr dieser aus unbekannter Ursache aus, stieß gegen den Unterboden des Busses und bockte diesen auf. Verletzt wurde dabei niemand, allerdings konnte die Fahrt nicht fortgesetzt werden. Da der Poller zunächst nicht mehr abgesenkt werden konnte, musste der Linienbus bis zum Folgetag in dieser Position stehen bleiben. Ein möglicher Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (mr)

Lenningen (ES): Diebstahl aus Pkw geklärt - Täter ermittelt

Einen Ermittlungserfolg zum Diebstahl aus einem Pkw können das Polizeirevier Kirchheim und der Polizeiposten Lenningen verbuchen. Die Straftat ereignete sich bereits in der Nacht vom 15.01. auf den 16.01.2025 in der Rauberstraße in Unterlenningen, als ein bislang Unbekannter in der Zeit von 18 Uhr, bis sechs Uhr, aus einem unverschlossenen Pkw Bargeld, eine Bankkarte und andere Gegenstände entwendet hatte. Die akribischen Ermittlungen der Beamten führten schließlich zu einem 38-jährigen Mann, bei dem im Rahmen von weiteren polizeilichen Maßnahmen das fehlende Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden konnte. Schon mehrfach wurden in der zurückliegenden Zeit im Bereich von Lenningen Diebstähle aus unverschlossenen Pkw begangen. Die Ermittlungen des Polizeiposten Lenningen zur Frage, ob der Mann auch für weitere Eigentumsdelikte dieser Art in Betracht kommt, dauern noch an. (gj)

Altbach (ES): Seniorin betrogen (Warnhinweis vor neuer Masche)

Mit einer neuen Betrugsmasche ist eine Seniorin aus Altbach am Mittwochnachmittag um einen höheren Geldbetrag gebracht worden. Die ältere Frau bekam einen Anruf einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin, die ihr vorgaukelte, dass eine Firma Kontopfändungen aufgrund nicht bezahlter Rechnungen angekündigt hätte. Daraufhin, so die falsche Bankmitarbeiterin, habe sie vorsorglich die Geldkarten der Seniorin gesperrt. Um wirklich sicher zu gehen, würde sie einen Kollegen vorbeischicken, der die alten Karten abholen und gegen neue austauschen würde. Kurz darauf erschien der vermeintliche Kollege bei der Geschädigten und holte die Geldkarten samt PIN ab. Im Anschluss wurde Bargeld an einem Geldautomaten abgehoben. Von dem Abholer liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und zirka 175 bis 180 cm groß. Er hat dunkle, halblange, lockige Haare. Über die Bekleidung liegen keine konkreten Angaben vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Eine Bank wird nie einen Mitarbeiter vorbeischicken, um Ihre Geldkarten abzuholen. Teilen Sie niemals jemandem Ihre PIN mit. (ms)

Rottenburg (TÜ): Unfall mit mehreren Verletzten

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag bei Baisingen ereignet, bei dem auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war. Eine 71-Jährige befuhr kurz nach 16.30 Uhr mit einem Smart die K 6940 von Baisingen herkommend. An der Einmündung in die L 1361 hielt sie ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei nach an. Beim Linksabbiegen in Richtung Nagold missachtete sie die Vorfahrt einer von links kommenden, 33 Jahre alten Frau. Die 33-Jährige war mit einem 3er BMW samt Anhänger auf der Landstraße in Richtung B 28 unterwegs. Der BMW stieß mit der linken Seite des Smart zusammen. Der Zusammenstoß war so heftig, dass die Unfallverursacherin von der Feuerwehr aus ihrem Kleinwagen befreit werden musste. Die 71-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Die BMW-Lenkerin sowie ein vier Jahre altes Kind wurden mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Über die Schwere ihrer Verletzungen liegen noch keine konkreten Angaben vor. Eine 60-jährige Mitfahrerin in dem BMW wurde ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sämtliche Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 9.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Landung des Rettungshubschraubers und der Bergung der Fahrzeuge musste die Unfallstelle bis 18 Uhr voll gesperrt werden. Im Anschluss konnte der Verkehr einspurig vorbeigeleitet werden. Gegen 19 Uhr war die L 1361 wieder frei befahrbar. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell