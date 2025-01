Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl auf Baustelle; Automaten-Aufbruch; Verkehrsunfälle; Brand

Neuhausen/ Fildern (ES): Stahlträger von Baustelle gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat von Dienstag auf Mittwoch mehrere Stahlträger von einer Baustelle in der Bernhäuser Straße gestohlen. Zwischen 17.30 Uhr und neun Uhr wurde das mehrere Tonnen schwere Material von dem umzäunten Gelände abtransportiert. Hierzu dürfte ein größeres Fahrzeug und/oder ein Anhänger zum Einsatz gekommen sein. Zeugen, die in dieser Zeit im Bereich der Baustelle verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07158/9516-0 beim Polizeiposten in Neuhausen zu melden. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Lebensmittelautomat mehrfach aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Bereits mehrfach wurde durch einen Unbekannten ein Lebensmittelautomat in der Raiffeisenstraße in Leinfelden aufgebrochen. So machte sich der Kriminelle von Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr, an dem Automaten zu schaffen, brach mehrere Fächer gewaltsam auf und entwendete hieraus verschiedene landwirtschaftliche Erzeugnisse. Nahezu im selben Zeitraum, von Dienstag auf Mittwoch, wurde der Automat erneut aufgebrochen und mehrere, zum Verkauf angebotene Lebensmittel, gestohlen. Der Wert des angerichteten Sachschadens in Höhe von jeweils mindestens 150 Euro übersteigt den Wert der Lebensmittel um ein Vielfaches. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 0711/90377-0 um Hinweise von Zeugen zu den Diebstählen. (gj)

Tübingen (TÜ): Pkw im Bach gelandet

Ein 23-Jähriger ist am Dienstagnachmittag mit seinem Seat Cupra zwischen Bebenhausen und Dettenhausen alleinbeteiligt von der Straße abgekommen. Gegen 16 Uhr kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der L 1208 in einer Linkskurve ins Schlingern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im weiteren Verlauf geriet er auf eine beginnende Schutzplanke und landete nach einer weiteren Fahrt im Grünstreifen in einem Bachlauf. Sowohl der Fahrer als auch der 24-jährige Beifahrer erlitten nach erstem Stand leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am verunfallten Pkw, der aus dem Bach geborgen und abgeschleppt wurde, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Der an den Verkehrsanlagen entstandene Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn wurde zur Bergung des Pkw und Reinigung durch die Straßenmeisterei kurzzeitig gesperrt. (tr)

Ofterdingen (TÜ): Verkehrsunfälle mit mehreren Beteiligten und teils Schwerverletzten auf B 27

Beträchtlicher Sachschaden, zwei leicht- und drei schwerverletzte Personen sind die Bilanz von drei Verkehrsunfällen, die sich am Mittwochvormittag auf der B 27 in Fahrtrichtung Tübingen, kurz vor Ofterdingen, ereignet haben.

Kurz nach neun Uhr wollte ein 46-jähriger Audi-Fahrer im stockenden Verkehr vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln und übersah hierbei den 18-jährigen Lenker eines weiteren Audi, der den rechten Fahrstreifen in dieselbe Richtung befuhr. An beiden Pkw entstand beim Zusammenstoß ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Sowohl der 46-Jährige, als auch der 18-jährige Audi-Fahrer, samt seiner gleichaltrigen Beifahrerin, blieben unverletzt.

Etwa zwei Minuten später kam es im Rückstau zum Auffahrunfall zwischen einem VW Polo und einem Opel Crossland. Der 73-jährige Opelfahrer bremste seinen Pkw auf dem linken Fahrstreifen ab, was die 25-jährige Polofahrerin offenbar zu spät bemerkte und auf den Opel auffuhr. Durch die Kollision zog sich die 77-jährige Beifahrerin im Opel leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Schaden an diesen beiden Fahrzeugen wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Der VW Polo musste abgeschleppt werden, die Polo-Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt.

Beim dritten, unmittelbar folgenden Unfall, zogen sich die Beteiligten schwere Verletzungen zu. Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer, der ebenfalls den linken Fahrstreifen benutzte, wollte ein Auffahren auf das vor ihm fahrende Fahrzeug vermeiden und steuerte deshalb seinen Mercedes Atego nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einer entgegenkommenden, in Richtung Balingen fahrenden 44-jährigen Ford-Lenkerin. Sowohl der Lkw-Fahrer, als auch die Ford-Fahrerin sowie die im C-Max sitzende siebenjährige Mitfahrerin zogen sich schwere Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst, der mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort war, in umliegende Kliniken gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Beim dritten Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 45.000 Euro.

Die B27 war für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn bis 10.30 Uhr voll gesperrt. Um zwölf Uhr konnte die einseitige Sperrung ebenfalls aufgehoben werden. (tr)

Meßstetten (ZAK): Mit entgegenkommendem Pkw zusammengestoßen

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Ebinger Straße ist eine Mitfahrerin leicht verletzt worden. Eine 45-Jährige befuhr gegen 11.50 Uhr mit einem Audi die Ebinger Straße und wollte nach links in die Konradstraße abbiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich einen entgegenkommenden Mercedes, den ein 30-Jähriger lenkte. Infolge der anschließenden Kollision zog sich ein im Audi mitfahrendes Kind leichte Verletzungen zu, die in einer Kinderarztpraxis behandelt wurden. An den beiden Pkw entstand ein Schaden von insgesamt circa 5.000 Euro. Der Audi wurde total beschädigt, er musste abgeschleppt werden. (gj)

Bisingen (ZAK): Rauch aus Keller

Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Mittwochmittag, gegen 13.40 Uhr, zu einem Gebäude in der Onstmettinger Straße in Thanheim ausgerückt. Zuvor war den Helfern ein dortiger Kellerbrand gemeldet worden. Wie sich vor Ort bei einer Erkundung durch die Feuerwehr herausstellte, hatten in einem Kellerraum mehrere Tüten wohl aufgrund von Zigarettenresten zu brennen begonnen. Ein Gebäude- oder Inventarschaden dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand nicht entstanden sein. Durch die Feuerwehr wurde das Gebäude abschließend durchlüftet. Verletzt wurde niemand. (mr)

