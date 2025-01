Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Stromleitung beschädigt; Einbruch; Brände; Exhibitionist in Linienbus

Reutlingen (ots)

Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Frau bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Reutlingen erlitten. Eine 35 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Mercedes gegen 14.45 Uhr die Straße Am Heilbrunnen und wollte auf eine dortige Grundstückseinfahrt einbiegen. Dabei kollidierte sie mit einer 34-jährigen E-Scooter-Lenkerin, die auf dem Gehweg unterwegs war. Diese kam dadurch zu Fall. Aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen war auch ein Rettungswagen vor Ort. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf einige hundert Euro. (mr)

Römerstein / Bad Urach (RT): Stromleitung beschädigt

In Zainingen, Römerstein und Hengen ist es am Dienstagnachmittag zu einem Stromausfall gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand führte ein 59-Jähriger gegen 16.15 Uhr in Verlängerung der Straße Hochsträß bei Zainingen Baggerarbeiten durch und beschädigte hierbei eine Stromleitung. Informationen über Sachschäden infolge des Stromausfalls liegen bislang nicht vor. Rund eine Stunde später war die Störung behoben. (mr)

Pfullingen (RT): Fahrzeug nicht richtig gesichert

Ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Pfullingen entstanden. Ein 74-Jähriger hatte kurz vor 14 Uhr einen Skoda auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Daimlerstraße abgestellt. Anschließend war er in das Geschäft zum Einkaufen gegangen. Da er an seinem Fahrzeug weder einen Gang eingelegt noch die Handbremse angezogen hatte, machte sich das Auto selbstständig. Es rollte rückwärts vom Parkplatz auf die Daimlerstraße und abwärts auf das Gelände einer gegenüberliegenden Tankstelle. Auf dem Tankstellengelände prallte der Skoda gegen einen dort stehenden Sprinter, dessen Fahrer in diesem Moment die Altkleidercontainer entleerte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. (ms)

Esslingen (ES): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Römerstraße im Stadtteil Liebersbronn ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. In der Zeit von Sonntag, 20.30 Uhr, bis Mittwoch, kurz vor sieben Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter über eine aufgehebelte, rückwärtig gelegene Tür ins Innere des Lokals ein. Anschließend durchwühlte er die Räumlichkeiten. Ersten Erkenntnissen nach musste der Einbrecher ohne Beute von dannen ziehen. (ms)

Esslingen (ES): Angebranntes Essen löst Rettungseinsatz aus

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochabend um 19.15 Uhr zu einem Brandalarm in die Geschwister-Scholl-Straße gerufen worden. Daraufhin rückten mehrere Polizeistreifen und die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und 26 Wehrleuten an den Einsatzort aus. Im Erdgeschoss des Wohnheims stellten die Rettungskräfte als Alarmauslöser angebranntes Essen fest. Es wurde niemand verletzt und es entstand auch kein Sachschaden. (gj)

Esslingen (ES): Sperrmüll angezündet

Zum Brand eines Sperrmüllhaufens sind Polizei und Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen in den Stadtteil Zell ausgerückt. Gegen 1.10 Uhr war die Polizei von einer Zeugin alarmiert worden, dass in der Wilhelmstraße auf dem Gehweg zur Abholung bereitgelegter Sperrmüll brennen würde. Nachdem erste Löschversuche durch eine Streifenwagenbesatzung fehlschlugen, wurde die Feuerwehr alarmiert, die den Müll löschte. Durch die Hitze wurden ein in der Nähe geparktes Fahrzeug sowie eine Betontreppe in Mitleidenschaft gezogen. Eine Gefahr für Wohnhäuser bestand nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Nachdem sich Hinweise ergaben, dass der Müll vorsätzlich in Brand gesteckt worden sein könnte, wurden sofort entsprechende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. In deren Verlauf konnte 39-Jähriger angetroffen und vorübergehend festgenommen werden, der in dringendem Verdacht steht, den Brand gelegt zu haben. Der alkoholisierte und psychisch auffällige Mann wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen einem Arzt einer Fachklinik vorgestellt und sieht jetzt einer entsprechenden Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Nürtingen (ES): In Gewahrsam genommen

Ein äußerst aggressiver Mann musste am Dienstagabend von der Polizei in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht werden. Kurz nach 18 Uhr waren die Beamten verständigt worden, da der 37-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Europastraße herumgepöbelt und mehrere Mitarbeiter beleidigt hatte. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung ging der Mann auch diese unmittelbar verbal an und verhielt sich derart aggressiv, dass er im weiteren Verlauf zu Boden gebracht und geschlossen werden musste. Dabei trat der 37-Jährige um sich und beleidigte die Beamten ebenso. Er wurde im Anschluss in eine Fachklinik eingeliefert. Der Mann sieht nun außerdem einer Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung entgegen. (mr)

Tübingen (TÜ): Unfall auf der B 27

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein jugendlicher Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der B 27 bei Tübingen erlitten. Der 16-Jährige war kurz nach 16 Uhr auf der Bundesstraße von Stuttgart herkommend unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Tübingen-Nord bemerkte er zu spät, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge abbremsen mussten und kollidierte mit dem VW Polo einer 21 Jahre alten Frau. In der Folge stürzte der Jugendliche auf die Fahrbahn und verletzte sich. Der 16-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 7.000 Euro. (ms)

Balingen (ZAK): Fußgänger angefahren

Mit ersten Erkenntnissen nach leichten Verletzungen musste ein Fußgänger nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Balingen in eine Klinik gebracht werden. Ein 27-Jähriger wollte kurz vor 15 Uhr mit einem BMW von der Steinachstraße nach rechts in die Wilhelm-Kraut-Straße abbiegen. Hierzu hatte er an der Einmündung angehalten und ließ zunächst mehrere Fahrzeuge passieren. Beim Losfahren übersah der Pkw-Lenker einen 38 Jahre alten Fußgänger, der sich in dem Moment vor seinem Fahrzeug befand und die Steinachstraße in Richtung Stadtmitte überqueren wollte. Durch die Kollision stürzte der 38-Jährige zu Boden und verletzte sich hierbei. Mit einem Rettungswagen wurde er in das Krankenhaus gebracht. (ms)

Albstadt (ZAK): Kamin fängt Feuer

Zu einem Kaminbrand sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagmorgen in die Wilhelmstraße nach Onstmettingen ausgerückt. Gegen 7.30 Uhr wurde dort ein brennender Kamin gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich Ablagerungen im Inneren des Kamins entzündet, woraufhin dieser in Brand geriet. Durch einen ebenfalls an die Einsatzörtlichkeit gerufenen Schornsteinfeger konnte der Kamin ausgekehrt werden, woraufhin das Feuer erlosch. Zur Höhe eines eingetretenen Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (gj)

Mössingen (TÜ): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat sich am Dienstagabend bei Mössingen ereignet. Gegen 18.20 Uhr war eine 38 Jahre alte Frau mit einem VW auf der L 383 von Öschingen herkommend unterwegs und fuhr am Kreisverkehr zum Nordring wohl aus Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsenden VW eines 36-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls lösten am Auto der Unfallverursacherin die Airbags aus. Die Frau erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Blechschaden an den Pkw schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 8.000 Euro. Der Wagen der 38-Jährigen musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Balingen (ZAK): In der Öffentlichkeit selbst befriedigt (Zeugenaufruf)

Ein Exhibitionist ist am Dienstagmorgen in Balingen aufgetreten. Der Unbekannte stieg gegen 8.40 Uhr am Bahnhof in den Bus der Linie 24 ein und befriedigte sich im Anschluss in dem Fahrzeug selbst. Als weitere Fahrgäste befanden sich zwei weibliche Jugendliche im Linienbus, den der Täter in der Mozartstraße wieder verließ. Der Unbekannte ist circa 175 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er hat braune Haare und trug einen sogenannten Boxerschnitt. Bekleidet war er mit einer blauen Jacke sowie einer blauen Jeanshose. Außerdem führte er eine blauweiße Sporttasche mit sich. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden. (mr)

