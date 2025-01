POL-HRO: Auseinandersetzung im Eingangsbereich eines Einkaufscenters

Tessin (ots) - Am 06.01.2025, gegen 16:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Der 63-jährige Fahrzeugführer des Seat IBIZA befand sich auf der B110 in der Ortslage Tessin mit Fahrtrichtung Gnoien. In gleicher Fahrtrichtung fuhr rechts neben der Straße ein 12-jähriger Junge auf einem Fahrrad. In der ...

