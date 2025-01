Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: verletzter 12-jähriger Radfahrer nach Verkehrsunfall mit PKW

Tessin (ots)

Am 06.01.2025, gegen 16:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Der 63-jährige Fahrzeugführer des Seat IBIZA befand sich auf der B110 in der Ortslage Tessin mit Fahrtrichtung Gnoien. In gleicher Fahrtrichtung fuhr rechts neben der Straße ein 12-jähriger Junge auf einem Fahrrad. In der August-Bebel-Str., auf Höhe des Netto-Marktes, fuhr der Radfahrer schließlich auf den dort gelegenen Zebrastreifen um die Straße zu queren. Der Pkw-Fahrer bemerkte dies nicht und kollidierte seitlich frontal mit dem jungen Radfahrer. Dieser schlug mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe, welche dabei beschädigt wurde. Der verunfallte Radfahrer wurde durch die Rettungskräfte mit Prellungen am Knie in die umliegende Klinik verbracht. Der Pkw-Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol und der Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 0,54 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in der Gesamthöhe von ca. 1.000 Euro. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache übernimmt die Kriminalpolizei. Hiermit möchten wir noch einmal auf das sensible Thema des Alkoholgenusses im Straßenverkehr verweisen. Norman Günther Polizeioberkommissar Polizeiinspektion Güstrow Polizeirevier Sanitz

