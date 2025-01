Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Einfamilienhaus in Plau

Plau am See (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Plau am See haben unbekannte Täter verschiedene Wertgegenstände gestohlen. Nach Angaben der Hauseigentümer befanden sie sich im Zeitraum vom 21.12. bis 04.01.2025 im Urlaub, als sich in dieser Zeit unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zum Wohnhaus in der Uhlandstraße verschafften und dort die Räumlichkeiten durchsuchten. Unter anderem sollen die Einbrecher ein Navigationsgerät, eine Kettensäge (Stihl) sowie mehrere hochwertige Flaschen Rum und Whiskey entwendet haben. Insgesamt wird der Sach- und Stehlschaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahls ein.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Plau (Tel. 038735 8370) entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.

