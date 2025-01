Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte beschädigen Wahlkreisbüro in Wismar - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots)

Nachdem Unbekannte in der zurückliegenden Nacht ein Wahlkreisbüro in der Wismarer Innenstadt beschädigt haben, ermittelt die Kriminalpolizei.

Gegen 07:00 Uhr des heutigen Tages wurde die Wismarer Polizei über die Beschädigung des Wahlkreisbüros in der Dankwartstraße informiert. Offenbar haben Unbekannte in der vergangenen Nacht mehrere Scheiben des Büros beschädigt und dabei einen Schaden im unteren vierstelligen Bereich verursacht.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell