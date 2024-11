Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Dörnberg. Einbruch in Fahrradgeschäft - mehrere Pedelecs entwendet

Dörnberg (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Montag, dem 18. November, gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum eines Fahrradgeschäfts in der Hauptstraße. Dort entwendeten sie mehrere Pedelecs sowie Bargeld. Der hierbei entstandene Gesamtschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zum Abtransport der Fahrräder dürften der oder die Täter ein entsprechend großes Fahrzeug genutzt haben. Zeugen, die mögliche in diesem Zusammenhang stehende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen.

