POL-PDMT: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Unnau Korb/B 414

Hundsdorf/Ransbach-Baumbach (ots) - Im Zeitraum 15.11.2024 bis 17.11.2024 kam es zu einer mutwilligen Sachbeschädigung an einem Hochsitz in der Gemarkung Hundsdorf. Die Täter gingen derart rabiat vor, dass die komplette Kanzel abgerissen wurde und die Teile auf einem angrenzenden Feld verteilt worden sind. Bei Hinweisen bitte Nachricht an hiesige Dienststelle. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur ...

mehr