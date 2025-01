POL-HRO: Themenorientierte Verkehrskontrollen 2025: Fokus auf einer der Hauptunfallursachen in MV

Rostock (ots) - Am 2. Januar meldete ein 45-jähriger Rostocker der Polizei, dass ihm beim Ausladen seines Fahrzeugs in der Innenstadt ein Rucksack entwendet wurde. Dieser enthielt neben persönlichen Dokumenten auch mehrere elektronische Geräte. Am darauffolgenden Tag wandte sich der Mann erneut an die Polizei, nachdem er mithilfe der Ortungsfunktion seines gestohlenen Tablets eine Adresse im Bereich der Straße Am ...

mehr