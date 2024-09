POL-MK: Verstärkung für die märkische Polizei

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Verstärkung für die märkische Polizei

Märkischer Kreis

Am 1. September dreht sich das Personal-Karussell bei der Polizei. 39 Polizeibeamte und -beamtinnen wechseln in den Märkischen Kreis. Landrat Marco Voge und der leitende Polizeidirektor Ralf Wagener begrüßten die neuen Kolleginnen und Kollegen heute Vormittag im Märkischen Kreis und in der Kreispolizeibehörde. 18 junge Polizeikommissare und -kommissarinnen kommen frisch von der Hochschule der Polizei. Marco Voge gratulierte zum ersten Stern auf der Schulterklappe und nahm ihnen als Behördenleiter im Iserlohner Kreishaus den Amtseid ab. Elf Beamte wechseln aus anderen Behörden in den Märkischen Kreis.

Am Morgen stellten sich die Direktionsleiter und anderen Vorgesetzten vor. Die neuen Kräfte bekamen ihre Ausrüstung und viele Informationen. Am Dienstag nehmen sie ihren Dienst in den Wachen und Kommissariaten auf.

Zur Kreispolizeibehörde gehören neben den uniformierten Kräften zivile Beschäftigte. Auch in diesem Bereich gab es Bewegung. Der Landrat begrüßte auch acht Landes- und neun Kreisbedienstete, die in den vergangenen Monaten zur Polizei gewechselt sind. (cris)

