Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ingewahrsmnahmen und Einbrecher

Lüdenscheid (ots)

Ingewahrsamnahmen nach Schlägen

In der Nacht auf Samstag wurde die Polizei gegen 1 Uhr zur Straße In den Buchen gerufen, dort störte ein Gast eine Feierlichkeit. Der 54 Jahre alte alkoholisierte Beschuldigte schlug einem anderen Gast mit der Faust ins Gesicht und zeigte sich aggressiv. Die Polizei kam hinzu und fand den stark alkoholisierten Mann im Nahbereich auf, er beleidigte die Beamten. Auf Grund der Situation vor Ort wurde er zum Schutz seiner eigenen Person und Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam verbracht, es folgt ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung. Am Samstag folgte ein erneuter Einsatz an der Örtlichkeit: Es wurde gefeiert und ein 34 Jahre alter Lüdenscheider randalierte. Ein 45 Jahre alter Sicherheitsdienstmitarbeiter verwies den Mann vom Gelände und begleitete ihn nach draußen, dies bemerkte ein 29 Jahre alter Lüdenscheider. Er wollte laut Zeugen mit einem Glas nach dem Sicherheitsdienstmitarbeiter schlagen, ein weiterer Angestellter des Sicherheitsdienstes verhinderte dies, wurde jedoch dann selbst durch den 29-Jährigen mit der Faust geschlagen. Der 34 und der 29 Jahre alte Lüdenscheider wurden beide zur Verhinderung von Straftaten ins Gewahrsam gebracht, wo sie später wieder entlassen wurden. Es folgt eine Anzeige wegen Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Ingewahrsamnahme nach Hammerschlag

Am Samstagmorgen wurde die Polizei gegen 7 Uhr zur zur Buckesfelder Straße gerufen. Eine 53 Jahre alte Anwohnerin wurde auf ein Hämmern aufmerksam. Sie sah, dass eine 56 Jahre alte Lüdenscheiderin gegen die Glastür einer Pizzeria schlug. Als die Polizei kam, versteckte sich die Tatverdächtige in einer angrenzenden Gartenlaube, wurde dort jedoch angetroffen. Den Hammer hatte sie noch bei sich. Die Dame wurde in Gewahrsam genommen, es folgt eine Anzeige wegen des Versuchs eines besonders schweren Falls des Diebstahls. An der Pizzeria entstand kein Schaden.

Einbrecher gesucht

An der Südstraße haben Unbekannte von Donnerstag auf Freitag zwischen 23 und 09:30 Uhr die Tür einer Weinhandlung beschädigt. Sie haben scheinbar versucht, sie aufzuhebeln, was jedoch misslang. Nun sucht die Polizei Zeugen zum Geschehen. Ebenso wurde Freitag zwischen 5:30 und 22 Uhr ein Kellerraum Unterm Freihof durch Unbekannte durchsucht. Sie entwendeten ein E-Bike aus dem Keller, die Polizei bittet um Hinweise. Zudem hat in der Nacht auf Montag gegen 2:30 Uhr ein unbekannter 180cm großer Mann mit Kapuzenpullover mit einem Brecheisen an einer Kiosktür an der Knapper Straße hantiert. Ein Anwohner verschreckte ihn, die Polizei konnte trotz zeitnaher Fahndung den Mann nicht mehr auffinden. (lubo)

