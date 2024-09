Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vorsicht Diebe

Hemer (ots)

An der Breslauer Straße in Sundwig hat am Freitagnachmittag ein unbekannter Täter zwischen 14 - 15:15 Uhr die Tür einer Wohnung eingetreten. Es wurde herumliegendes Bargeld aus der Wohnung entwendet, die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Hemer zu wenden. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell