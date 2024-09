POL-MK: Einbruch, Widerstand und Ingewahrsamnahmen

Hemer (ots) - An der Breslauer Straße in Sundwig hat am Freitagnachmittag ein unbekannter Täter zwischen 14 - 15:15 Uhr die Tür einer Wohnung eingetreten. Es wurde herumliegendes Bargeld aus der Wohnung entwendet, die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Hemer zu wenden. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

mehr