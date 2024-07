POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Pkw

Schöppingen (ots) - Tatort: Schöppingen, Düsseldorfer Straße; Tatzeit: zwischen 13.07.2024, 15.30 Uhr, und 15.07.2024, 06.50 Uhr; Gewaltsam Zugang verschafft haben sich Unbekannte am vergangenen Wochenende zu einer Firma in Schöppingen. Die Einbrecher hebelten eine Metalltür auf, um in das Gebäude an der Düsseldorfer Straße zu gelangen. Sie durchsuchten sämtliche Schränke in einem Büro. Nach ersten ...

