Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung; Einbruch; Brand; Verkehrsunfälle; Diebstahl; Gewahrsam

Reutlingen (ots)

Auseinandersetzung am Willy-Brandt-Platz

Eine 23-Jährige ist am Mittwochabend im Zuge einer Auseinandersetzung am Willy-Brandt-Platz verletzt worden. Gegen 20.45 Uhr war es Zeugenangaben zufolge zu einem verbalen Streit zwischen einem 29-Jährigen und einer noch unbekannten jungen Frau gekommen. Als die 23-Jährige, ihr Begleiter sowie eine vier- bis fünfköpfige Gruppe Jugendlicher dazwischen gingen, soll der 29-Jährige die 23 Jahre alte Frau geschlagen haben. Anschließend soll aus der Gruppe der unbekannten Jugendlichen heraus nach dem Beschuldigten getreten worden sein. Als dieser einen Ast an sich nahm, ergriffen sowohl die Personengruppe als auch die junge Frau die Flucht. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Während der unter Alkoholeinfluss stehende 29-Jährige nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieb, erlitt die 23-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Das Polizeirevier Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Reutlingen (RT): Einbruch in Bar

In eine Bar in der Mauerstraße ist ein Unbekannter am frühen Donnerstagmorgen eingebrochen. Der Täter schlug dazu gegen 3.15 Uhr ein Fenster sowie den Glaseinsatz der Eingangstür ein. Im weiteren Verlauf des Geschehens wurde der Einbrecher offensichtlich gestört und flüchtete daraufhin ohne Beute. Zum angerichteten Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. (gj)

Metzingen (RT): Pkw in Brand geraten

Zu einem Pkw-Brand mussten am Mittwochnachmittag die Einsatzkräfte in die Stuttgarter Straße ausrücken. Eine 53-Jährige war gegen 17.20 Uhr mit einem Mercedes-Benz auf der L 378a unterwegs, als sie an der Kreuzung mit der Stuttgarter Straße Rauch aus dem Motorbereich bemerkte. Daraufhin hielt die Frau auf einem Stellplatz einer nahegelegenen Tankstelle an und konnte zusammen mit Zeugen die Flammen mit Feuerlöschern bekämpfen. Der Brand wurde letztendlich von der sofort verständigten Feuerwehr gelöscht. Trotz des raschen Eingreifens war an dem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstanden. Der Pkw wurde im Anschluss abgeschleppt. (ms)

Filderstadt (ES): Kollision zwischen Fußgänger und Radler

Ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Fußgängers und eines Radfahrers hat sich am Mittwochmittag in Bernhausen ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand stießen gegen 12.50 Uhr auf dem Fuß- und Radweg der Tübinger Straße ein 14 Jahre alter Fußgänger sowie ein 61-jähriger Radler zusammen, worauf letzterer zu Fall kam und verletzt wurde. Durch den Rettungsdienst wurde der Mann zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Filderstadt. Der Sachschaden am Fahrrad war augenscheinlich überschaubar geblieben. (mr)

Altbach (ES): Baumaschinen gestohlen

Gleich zwei Baumaschinen haben Diebe im Bereich des Neckarwasens gestohlen. Im Zeitraum vom 17.01.2025, 13 Uhr, bis 29.01.2025, 6.25 Uhr, entwendeten die Täter zwei auf der Ladefläche eines abgestellten Lkws befindliche Baumaschinen. Hierbei handelte es sich um eine Seitenschneide- und eine Rüttelmaschine, die mittels einer Kette zusammengebunden und durch Spanngurten gesichert waren. Der Wert der Maschinen beträgt mehrere tausend Euro. Die Kriminellen dürften zur Tatausführung entsprechende Ausrüstung zumindest in Form eines Transportfahrzeuges benutzt haben. (gj)

Tübingen (TÜ): Busfahrt endet in Gewahrsam

Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen Mann, der am frühen Donnerstagmorgen in Gewahrsam genommen werden musste. Gegen ein Uhr teilte ein Busfahrer eine männliche Person mit, die den Bus nicht mehr verlassen und stattdessen lautstark herumschreien würde. Auch die Polizeibeamten konnten den 53-Jährigen nicht dazu bewegen, weshalb er mit Zwang aus dem Bus gebracht werden musste. Hiergegen leistete er massiven Widerstand und wurde deshalb mit den Handschließen geschlossen. Auch während der folgenden Unterbringung in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers leistete der stark alkoholisierte Mann weiter Widerstand und beleidigte darüber hinaus die eingesetzten Polizeibeamten fortwährend. Den 53-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen sowie ein Kostenbescheid für den Gewahrsam. (gj)

Tübingen (TÜ): Dieselspuren durch Busse verursacht

Zwei größere Dieselspuren haben am Mittwochmorgen das Polizeirevier Tübingen beschäftigt. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten kurz nach acht Uhr in verschiedenen Straßen im nördlichen Stadtgebiet Öl- bzw. Dieselspuren gemeldet. Die Streifenwagenbesatzungen konnten bei der Überprüfung zwei Busse feststellen, die vermutlich jeweils aufgrund von technischen Ursachen den Kraftstoff verloren hatten. Die verunreinigten Straßen wurden durch das betroffene Busunternehmen gereinigt. (gj)

Tübingen (TÜ): Mann nach Auseinandersetzung in Gewahrsam genommen

Ein 29-Jähriger musste nach einer Auseinandersetzung am Mittwochabend an einem Bussteig am Europaplatz von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der augenscheinlich alkoholisierte 29-Jährige gegen 21.20 Uhr alleinbeteiligt am Bussteig gestürzt sein. Als ihm ein ebenfalls unter Alkoholeinfluss stehender 61-Jähriger zu Hilfe kommen wollte, entwickelte sich Zeugenangaben zufolge ein Streitgespräch. Im weiteren Verlauf soll der Jüngere versucht haben, mit seinem Rucksack in die Richtung des 61-Jährigen zu schlagen. An einem Teppichmesser, das dabei aus dem Rucksack zu Boden gefallen war und der 61-Jährige an sich nehmen wollte, verletzte er sich leicht. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Im anschließenden Gerangel blieben die beiden Männer nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der 29-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Er musste die Nacht beim Polizeirevier Tübingen verbringen. Das Teppichmesser wurde sichergestellt. (rd)

Balingen (ZAK): Radfahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 61 Jahre alter Radfahrer bei einem Sturz am Mittwochabend auf der L440 erlitten. Der Radler war kurz vor 21 Uhr auf der Landesstraße zwischen Tieringen und Weilstetten unterwegs, als er ersten Erkenntnissen zufolge alleinbeteiligt stürzte. Der Rettungsdienst brachte den 61-Jährigen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Geislingen (ZAK): Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Mittwochnachmittag auf der K 7127 gekommen. Kurz vor 15.30 Uhr befuhr eine 38 Jahre alte Frau mit ihrem Hyundai die Kreisstraße von Geislingen herkommend in Richtung Erzingen. Dabei geriet sie offenbar in den Gegenverkehr, worauf sie beim Gegenlenken nach rechts übersteuerte. Der Pkw kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte eine mehrere Meter tiefe Böschung hinunter. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug, ehe es zum Stillstand kam. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Auch zwei auf dem Rücksitz befindliche Kinder im Alter von einem und drei Jahren kamen ins Krankenhaus. Ob die Kinder Verletzungen davongetragen hatten, war zunächst unbekannt. Der Blechschaden am Hyundai dürfte sich einer vorläufigen Schätzung zufolge auf circa 30.000 Euro belaufen. Der Pkw musste abgeschleppt werden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell