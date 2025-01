Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zündelei; Verkehrsunfälle, Einbrüche in Gaststätten

Reutlingen (ots)

Im Zimmer gezündelt

Gegen einen 28-Jährigen, der am Freitagmorgen in seinem Zimmer in einer Unterkunft in der Roanner Straße gezündelt haben soll, ermittelt der Polizeiposten Reutlingen-Nord. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll der Mann gegen 5.40 Uhr in seinem Zimmer eine mit Zeitungen gefüllte Einkaufstasche angezündet haben, woraufhin die Brandmeldeanlage auslöste. Sein Zimmergenosse der das bemerkte, warf den Beutel sofort aus dem Fenster, wo er von einem weiteren Mitbewohner mit einem Feuerlöscher gelöscht werden konnte. Während der 28-Jährige flüchtete, alarmierte der Sicherheitsdienst die Polizei. Verletzt wurde niemand, auch ein Sachschaden ist nicht entstanden. Der alkoholisierte 28-Jährige wurde im Verlauf der eingeleiteten Fahndung an einer Bushaltestelle in der Nähe angetroffen und vorübergehend festgenommen werden. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht nun einer entsprechenden Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Riederich (RT): Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein Radfahrer am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Metzinger Straße zugezogen. Der 40-jährige Radler befuhr gegen 17 Uhr den Gehweg der Metzinger Straße in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung Kirchstraße bog eine 23 Jahre alte Toyota-Fahrerin nach links in die Metzinger Straße ab, wobei sie den Radler offensichtlich übersehen hatte und mit diesem zusammenstieß. Durch den anschließenden Sturz erlitt der Mann leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Leinfelder Straße im Stadtteil Echterdingen ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 23 Uhr und 9.20 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Balkontüre gewaltsam Zutritt zu den Gasträumen in denen er in der Folge mehrere Schränke und Schubladen durchwühlte. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürfte der Kriminelle dabei auf eine Geldbörse mit Wechselgeld gestoßen sein, mit der er sich unerkannt aus dem Staub machte. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein medizinischer Notfall ist ersten Ermittlungen nach die Ursache für einen Verkehrsunfall am Freitagvormittag in Berkheim. Eine 46-Jährige befuhr gegen 9.15 Uhr mit einem Fiat Doblo die Ruiter Straße in Richtung Ortsmitte. Aufgrund der medizinischen Ursache kam sie zunächst nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun, mehrere Briefkästen sowie zwei geparkte Pkw. Anschließend überfuhr sie ein Verkehrszeichen und geriet zu weit nach rechts. Im Anschluss fuhr sie unmittelbar nach der Einmündung Hohenloher Straße auf den Gehweg, beschädigte ein weiteres Verkehrszeichen und krachte letztendlich frontal gegen eine Straßenlaterne. Ein aufmerksamer Zeuge kümmerte sich danach um die regungslose Fahrerin, befreite sie aus dem Auto und leistete bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Mit einem Rettungswagen wurde die 46-Jährige mit ersten Erkenntnissen nach leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der angerichtete Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt. Zusätzlich war an dem Fiat wirtschaftlicher Totalschaden in bislang unbekannter Höhe entstanden. Zur Unterstützung kamen die Feuerwehr sowie Mitarbeiter der Stadt Esslingen an die Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten und der Bergung des Fiat musste die Berkheimer Straße bis kurz vor zehn Uhr voll gesperrt werden. (ms)

Baltmannsweiler (ES): Frau bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine 39 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Baltmannsweiler Ringstraße erlitten. Ein Senior verwechselte ersten Erkenntnissen nach beim Ausparken das Gas- mit dem Bremspedal und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. In der Folge beschleunigte der Pkw, touchierte ein geparktes Fahrzeug und durchfuhr einen Zaun. Vor dem sich dahinter befindlichen Wohnhaus befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Frau. Sie wurde zwischen dem Wagen des Seniors und der Hauswand eingeklemmt. Im Anschluss stieg der Unfallverursacher aus und erkundigte sich nach der schwerverletzten Frau. Vor dem Eintreffen der Beamten der Esslinger Verkehrspolizei hatte der namentlich bekannte Fahrer sich jedoch mit seinem Auto unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Ersthelfer kümmerten sich um die 39-Jährige und verständigten den Rettungsdienst. Sie musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte im Gräbleswiesenweg im Stadtteil Stetten ist von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Zwischen 23 Uhr und acht Uhr hebelte ein Unbekannter eine Tür zum Gebäude auf und gelangte über eine weitere aufgehebelte Tür in den Gastraum. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf Bargeld, mit dem er unerkannt flüchtete. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittelt. (rd)

Hirrlingen (TÜ): Von der Straße abgekommen

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist ein 21 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag auf der L392. Der Mann war gegen 11.15 Uhr mit einem Renault Kangoo auf der Landesstraße von Frommenhausen kommend in Richtung Hirrlingen unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge touchierte der Wagen dabei einen Leitpfosten am rechten Fahrbahnrand. Anschließend lenkte der 21-Jährige offenbar nach links, kam mit dem Pkw daraufhin von der Fahrbahn ab und kippte im angrenzenden Acker mit dem Kangoo um. Der Autofahrer konnte seinen Wagen anschließend selbstständig verlassen. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb der 21-Jährige unverletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Abtransport des Renault. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rd)

Haigerloch (ZAK): Heftiger Wildunfall

Ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem heftigen Wildunfall am frühen Freitagmorgen auf der L 410 entstanden. Ein 25-Jähriger war gegen 6.45 Uhr mit einem Skoda Karoq auf der Landstraße von Stetten herkommend in Richtung Rangendingen unterwegs. Hierbei erfasste er frontal ein von links kommendes Wildschwein, das die Straße überquerte. Der Aufprall war so heftig, dass das Tier sofort verstarb und der Pkw abgeschleppt werden musste. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell