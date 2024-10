POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht

Bockhorn (ots) - Polizeibeamte kontrollierten am Montagabend in der Dorfstraße in Bockhorn einen Pkw und trafen am Steuer auf einen 30-jährigen Fahrzeugführer aus Zetel. Die Kontrolle ergab, dass der Zeteler keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt und unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein Vortest ...

mehr