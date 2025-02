Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gesuchter Einbrecher in Untersuchungshaft - Wem gehören die sichergestellten Schmuckstücke und Gegenstände?

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 19.12.2024/17.35 Uhr

Köngen (ES)/Landkreise Esslingen, Göppingen und benachbarte Landkreise:

Nach einem Einbruch in Köngen am 18.12.2024 befindet sich der zunächst flüchtige Tatverdächtige zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Wie bereits berichtet, soll der 33-Jährige am Tattag in ein Wohnhaus in der Gunzenhauser Straße eingebrochen sein. Bevor der Einbruch entdeckt wurde, war der Mann im Bereich der Mörikestraße von Anwohnern dabei beobachtet worden, wie er dort - wie sich später herausstellte - eine Ledermappe mit Schmuckstücken hinter einem Anhänger versteckt hatte. Als der Verdächtige wenig später im fraglichen Bereich von den alarmierten Polizeibeamten angetroffen und einer Kontrolle unterzogen wurde, flüchtete er unvermittelt und tauchte in der Folge unter.

Anfang Januar konnte der aus dem Landkreis Göppingen stammende, kosovarische Staatsangehörige dann in Stuttgart festgenommen werden. Nach ihm hatte die Polizei bis dahin mit einem von der Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkten Haftbefehl gefahndet. Die Ermittlungen, für welche weiteren Einbrüche im Landkreis Esslingen und auch benachbarten Landkreisen der Mann möglicherweise als Verdächtiger in Betracht kommt, dauern noch an.

Während im Zuge der Ermittlungen sichergestelltes Diebesgut teilweise dem Einbruch in der Gunzenhauser Straße zugeordnet werden konnten, ist die Herkunft von weiteren Schmuckstücken und Gegenständen noch unklar.

Deren Eigentümer werden nun von der auf die Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen spezialisierten Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen gesucht.

Bilder mit den Schmuckstücken und Gegenständen finden Sie unter

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/polizeipraesidium-reutlingen-zuordnung-von-mutmasslichem-diebesgut/

Wer darauf sein Eigentum wiedererkennt, wird gebeten, sich unter Tel. 07071/972-2002 oder per E-Mail unter Esslingen.KD.K2.WED@polizei.bwl.de zu melden. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell