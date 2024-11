Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Malkwitz

Verdacht der Gewässerverunreinigung

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (13.11.) stellten Mitarbeiter der Gemeinde Malente ein verunreinigtes Gewässer in Malkwitz fest und informierten die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten an dem großen Teich tatsächlich eine Verschmutzung erkennen. Die Wasseroberfläche zeigte eine Trübung und Regenbogenfärbung. Gemeinsame Ermittlungen mit der Gemeinde Malente und der Unteren Wasserbehörde ergaben, dass die Flüssigkeit über einen Gully in das Gewässer gelangen konnte.

Gegen 16:30 Uhr waren Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz in Malkwitz eingesetzt. An der Wasseroberfläche eines Teichs hatte sich eine Eintrübung gebildet. Darüber hinaus war eine Verfärbung in Regenbogenfarben erkennbar. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass vermutlich Altöl in einen Straßenablauft eingebracht wurde, der einen Zulauf zu dem Teich hat.

Die Polizeibeamten entnahmen Proben und beauftragten eine Spezialfirma mit der Reinigung des verschmutzten Gewässers.

Mittlerweile konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Der Umweltschutztrupp des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz hat gegen den Ostholsteiner ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell