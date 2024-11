Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz

Lebensmittellieferant geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Donnerstagnachmittag (07.11.2024) hat in Lübeck St. Lorenz ein bisher unbekannter PKW-Fahrer einen Lebensmittellieferanten angegriffen. Den bisherigen Ermittlungen nach war der junge geschädigte Mann mit seinem Lieferfahrrad unterwegs, als er an einem Kreuzungsbereich von dem Unbekannten angesprochen und in der Folge ins Gesicht geschlagen worden sein soll. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17:10 Uhr befuhr der 20 Jahre alte Mann auf dem Fahrrad eines lokalen Lebensmittelieferdienstes die Beethovenstraße, um von dort aus nach links in die Schönböckener Straße einzubiegen. Nachdem sich der Lübecker zum Abbiegen eingeordnet und dieses auch angezeigt hatte, hätte der Motor eines sich hinter ihm befindlichen PKW lautstark aufgeheult. Den Ermittlungen zufolge soll der Fahrer des Wagens anschließend aus seinem Fahrzeug ausgestiegen, auf den Lieferanten aggressiv zugegangen sein und ihm anschließend ins Gesicht geschlagen haben. Während der Tat kam dem Geschädigten ein unbekannter Mann zu Hilfe, der den Angreifer zu seinem PKW zurückdrängte. Danach entfernte sich der Unbekannte mit seinem Fahrzeug in Richtung Fackenburger Allee.

Im Rahmen der Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung suchen die Ermittler des 2. Polizeireviers Lübeck Zeugen, die das Geschehen am späten Donnerstagnachmittag im Einmündungsbereich der Schönböckener Straße/ Beethovenstraße beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen Täter machen können.

Der vorliegenden Beschreibung nach soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen kräftig gebauten, circa 195cm großen Mann gehandelt haben. Er trug eine Glatze mit leichtem Haarkranz. Zur Tatzeit war er mit einer grauen Jacke bekleidet. Der Mann fuhr einen schwarzen Audi mit Lübecker Kennzeichen. Auf dem Beifahrersitz führte er ein etwa 10-12 Jahre altes Kind mit sich.

Gesucht wird auch der bisher unbekannte Zeuge, der dem Geschädigten in der Angriffssituation zu Hilfe kam. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell