POL-SU: Abbiegeunfall mit mehreren Beteiligten - Zwei Personen leicht verletzt

Sankt Augustin (ots) - In der Nacht von Donnerstag (18. April) auf Freitag (19. April) wurde in der Cranachstraße in Sankt Augustin-Niederpleis ein schwarzer BMW 335i entwendet. Der Benutzer hatte das Fahrzeug am Abend im Wendehammer der Cranachstraße abgestellt. Am Morgen war der Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen SU-YF 335 verschwunden. Wie der rund 10 Jahre alte BMW weggekommen ist, ist unklar. In den Nächten zuvor ...

