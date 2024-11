Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht zwischen Radfahrenden in Cuxhaven - 10-jähriges Mädchen leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits am letzten Dienstag (29.10.2024) kam es gegen 07:50 Uhr in Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall zwischen einer noch unbekannten E-Bike Fahrerin und einem 10-jährigen Mädchen auf ihrem Fahrrad.

Nach derzeitigem Stand befuhr das 10-jährige Mädchen mit ihrem Fahrrad den Radweg an der Beethovenallee in Richtung Süderwisch. An der Ampelanlage Schulstraße/Gurlittstraße sei ihr eine bislang unbekannte Radfahrerin auf einem E-Bike entgegen gekommen und habe die dortige Ampel bei rot gequert. Hierbei habe Sie das Fahrrad der 10-jährigen gestriffen, die dadurch stürzte. Hierbei zog Sie sich leichte Verletzungen zu. Die unbekannte E-Bike Fahrerin fuhr davon. Sie wurde beschrieben als:

- etwa 30 Jahre alt - schulterlange, blonde Haare - bekleidet mit weißer Regenjacke und Blumenmuster - E-Bike in weiß mit dunklem Korb auf dem Gepäckträger

Zeugen, die Hinweise zur Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell