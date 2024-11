Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in Drangstedt - Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Sonntag (03.11.2024) ereignete sich kurz nach 13:00 Uhr auf der Hafenstraße im Ortsteil Drangstedt ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Hierbei konnte ein 59-jähriger Motorradfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen, als ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Geestland kurzfristig den Blinker setzte und nach links abbog. Der Bremerhavener Motorradfahrer stürzte, ohne dass es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam. Bei dem Sturz verletzte sich der Motorradfahrer leicht am Oberarm, musste aber nicht rettungsdienstlich behandelt werden. Das Motorrad blieb fahrbereit, an diesem entstand ein geschätzter Sachschaden von 1000 Euro.

